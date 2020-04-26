Про це сказано в матеріалі американського видання The Washington Post.
Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Майк Пенс в четвер продемонстрували нові лабораторні дані, які свідчать про те, що поширення нового коронавірусу може зменшитися в літні місяці через взаємодію вірусу з ультрафіолетовим світлом, високою температурою і вологістю.
Виконувач обов’язкыв заступника міністра науки та технологій Міністерства національної безпеки Вільям Браян розповів, що останніх лабораторні дослідження були проведені в лабораторії біологічної безпеки високої армії США.
Результати відповідають і іншим лабораторним дослідженням і підозрами деяких дослідників про те, що коронавірус, як і багато інших вірусів, не виживає довго на певних поверхнях і в повітрі при впливі великої кількості ультрафіолетового світла і в теплих і вологих умовах.
- Станом на 25 квітня, 44 громадянина України, які зараз перебувають на кордоном, вилікувалися від COVID-19.
- 25 квітня повідомлялося, що за останню добу в Україні зафіксовано 478 нових випадків коронавірусу COVID-19, 8 осіб померло, 181 – одужало.