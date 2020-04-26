Білий дім повідомили про нові лабораторні результати, які припускають уповільнення поширення коронавірусу від дії високої температури й сонячного світла.

Про це сказано в матеріалі американського видання The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Майк Пенс в четвер продемонстрували нові лабораторні дані, які свідчать про те, що поширення нового коронавірусу може зменшитися в літні місяці через взаємодію вірусу з ультрафіолетовим світлом, високою температурою і вологістю.

Виконувач обов’язкыв заступника міністра науки та технологій Міністерства національної безпеки Вільям Браян розповів, що останніх лабораторні дослідження були проведені в лабораторії біологічної безпеки високої армії США.

Результати відповідають і іншим лабораторним дослідженням і підозрами деяких дослідників про те, що коронавірус, як і багато інших вірусів, не виживає довго на певних поверхнях і в повітрі при впливі великої кількості ультрафіолетового світла і в теплих і вологих умовах.