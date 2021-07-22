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Visa запустила функцію грошових переказів за номером телефону

Платіжна система Visa дозволила своїм клієнтам здійснювати грошові перекази за номером телефону.

Четвер, 22 липня 2021, 19:24

Про це йдеться на сайті Visa.

Алгоритм здійснення цієї операції доволі простий. Клієнт повинен зайти в застосунок свого банку в розділ “Перекази за номером телефону”, обрати потрібний контакт зі списку, ввести бажану суму й підтвердити здійснення операції.

Для того, щоб отримати такий переказ необхідно:

  • зайти у застосунок банку;
  • знайти розділ “Перекази за номером телефону”;
  • увімкнути можливість отримання переказів за номером телефону;
  • вибрати картку Visa, на яку ви хочете отримати переказ;
  • зберегти налаштування.

Зазначається, що наразі функція грошових переказів за номером телефону в Україні доступна клієнтам ТАСкомбанку, А-Банку і ПриватБанку.

  • 29 березня Visa Inc заявила, що дозволить використовувати криптовалюту USD Coin для здійснення розрахунків у своїй платіжній мережі.
  • Водночас у Mastercard заявили, що курс криптовалюти Bitcoin змінюється щохвилини, а транзакція триває понад 10 хвилин. Тому криптовалюта не може бути платіжним інструментом.
Теги: грошові перекази, Visa

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