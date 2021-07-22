Visa запустила функцію грошових переказів за номером телефону

Про це йдеться на сайті Visa.
Алгоритм здійснення цієї операції доволі простий. Клієнт повинен зайти в застосунок свого банку в розділ “Перекази за номером телефону”, обрати потрібний контакт зі списку, ввести бажану суму й підтвердити здійснення операції.
Для того, щоб отримати такий переказ необхідно:
- зайти у застосунок банку;
- знайти розділ “Перекази за номером телефону”;
- увімкнути можливість отримання переказів за номером телефону;
- вибрати картку Visa, на яку ви хочете отримати переказ;
- зберегти налаштування.
Зазначається, що наразі функція грошових переказів за номером телефону в Україні доступна клієнтам ТАСкомбанку, А-Банку і ПриватБанку.
- 29 березня Visa Inc заявила, що дозволить використовувати криптовалюту USD Coin для здійснення розрахунків у своїй платіжній мережі.
- Водночас у Mastercard заявили, що курс криптовалюти Bitcoin змінюється щохвилини, а транзакція триває понад 10 хвилин. Тому криптовалюта не може бути платіжним інструментом.