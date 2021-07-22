Visa запустила функцію грошових переказів за номером телефону

Про це йдеться на сайті Visa.

Алгоритм здійснення цієї операції доволі простий. Клієнт повинен зайти в застосунок свого банку в розділ “Перекази за номером телефону”, обрати потрібний контакт зі списку, ввести бажану суму й підтвердити здійснення операції.

Для того, щоб отримати такий переказ необхідно:

зайти у застосунок банку;

знайти розділ “Перекази за номером телефону”;

увімкнути можливість отримання переказів за номером телефону;

вибрати картку Visa, на яку ви хочете отримати переказ;

зберегти налаштування.

Зазначається, що наразі функція грошових переказів за номером телефону в Україні доступна клієнтам ТАСкомбанку, А-Банку і ПриватБанку.

29 березня Visa Inc заявила, що дозволить використовувати криптовалюту USD Coin для здійснення розрахунків у своїй платіжній мережі.