Командувачу Чорноморським флотом ВМС РФ віцеадміралу Віктору Соколову, який причетний до масованих російських ударів по цивільних об’єктах України, повідомлено про підозру – йому загрожує довічне позбавлення волі.

Джерело: СБУ.

З 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 “Калібр” по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 4 мирних жителів, ще 40 – отримали поранення.

За даними слідства, повітряні атаки агресор здійснював по енергооб’єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Також встановлено, що російські обстріли завдали значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільного населення України.

Крім того, ракетні удари РФ призводили до тимчасової зупинки роботи десятків місцевих навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Соколову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою); ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Зараз тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.