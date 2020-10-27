У вівторок, 27 жовтня, віцепрезидент Європейської комісії Маргаритіс Схінас отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Після цього чиновник негайно відправився на самоізоляцію.

Про це Схінас повідомив у Twitter.

Відомо, що про свій діагноз Схінас дізнався випадково після планового тесту на COVID-19.

“Я щойно дізнався, що мій регулярний планований тест на COVID-19 перед засіданням Колегії комісарів повернувся позитивним. Зараз я самоізолююсь, як вимагається. Бережіть себе”, написав Схінас.

Зазначимо, що Маргаритіс Схінас у Єврокомісії відповідає за “пропаганду європейського способу життя”: міграція, безпека, соціальні права, охорона здоров’я, освіта, культура, молодь, церкви.