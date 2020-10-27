Про це Схінас повідомив у Twitter.
Відомо, що про свій діагноз Схінас дізнався випадково після планового тесту на COVID-19.
“Я щойно дізнався, що мій регулярний планований тест на COVID-19 перед засіданням Колегії комісарів повернувся позитивним. Зараз я самоізолююсь, як вимагається. Бережіть себе”, написав Схінас.
Зазначимо, що Маргаритіс Схінас у Єврокомісії відповідає за “пропаганду європейського способу життя”: міграція, безпека, соціальні права, охорона здоров’я, освіта, культура, молодь, церкви.
- Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Спан заразився коронавірусом COVID-19. Відомо, що у Спана спостерігаються характерні симптоми застуди. Його стан лікарі оцінюють як стабільний. Одразу після підтвердження діагнозу міністр попрямував на самоізоляцію.
- Мер Києва Віталій Кличко заразився коронавірусом COVID-19: 24 жовтня він отримав позитивний результат тесту. Кличко уточнив, що “намагався берегтися” і, з огляду на специфіку своєї роботи, регулярно робив тести на коронавірус.