Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat та The Insider.
Журналісти отримали у своє розпорядження архів скарг до російської військової прокуратури, з яких стало відомо про злочини армійців РФ у так званих “ЛНР” та “ДНР”.
В одному з листів зазначається, що в окупованому селі Любовка російський танк вибив ворота, зніс паркан та заїхав у гараж, пошкодивши машини господарів. Після чого будинок пограбували: “Вкрали запчастин та інструментів на 200 тисяч рублів, аж до того, що вони вкрали дрібні гроші з машини та презерватив. Скажіть, це люди? Вони ховаються за нашими спинами, вони прийшли нас захищати чи грабувати й вбивати? Повторюю, мої батьки жили 8 років, на території “ДНР”, такого звірства не бачили, це Zахисники?”
В наступному зверненні автор скаржиться, що в селі Бараниківки в Луганській області “банда мародерів”, які назвали себе офіцерами та солдатами “ЛНР”, пограбували цивільні будинки та об’єкти інфраструктури: “Банда мародерів зайшла до нашого села після 8 березня і зухвало пограбувала школу, дитячий садок, аптеку, три магазини, фермерів і, зламавши замки, зайняла два будинки.
“Банда налічувала близько 20 осіб. Жили вони в моєму будинку два тижні, а потім вивезли все майно, навіть іграшки та ношені речі. В цей час вони грабували весь район. 15 машин награбованого вивозилося у невідомому напрямку. Ця банда була з автоматами на військовій машині “Урал” з літерою V на борту та написом ФОКС”, — йдеться в повідомленні.
У тексті пишеться, що це були “професійні мародери”. У селах вони вибивали двері в будинках, льохах і забирали все звідти: картоплю, моркву, телевізори. Вигрібали все, що бачили та могли вивезти. У фермерів викрали понад 30 машин, а також грабували зерно, бензин та солярку.
“Це свавілля тривало до кінця березня. В цей час не було жодного зв’язку. Мародери знали про це і не шкодували нікого, погрожували сусідам, які робили їм зауваження. Мешканці району вважають, що до “ЛНР” прийшла бандитська влада”, — резюмується у зверненні.
- Станом ще на 1 травня українські правоохоронці порушили вже 9 тисяч 158 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, які вчинили росіяни під час повномасштабного вторгнення.
- Мародерство російських військових стало масовим явищем на тимчасово окупованих територіях. Військові РФ вихваляються рідним про награбоване в Україні та радіють, що можуть безперешкодно переправити усе це додому.
- На початку війни армії Росії вдалось прорватись до земель Київщини з території Білорусі. Окуповані міста й селище тримали під своїм контролем майже місяць. За кращі 4 тижні життя в Україні окупанти жили у будинках українців, цинічно розкрадали їх, трощили майно й жорстоко розстрілювали мирних.