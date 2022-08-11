Мешканці так званих "ЛНР" та "ДНР" скаржаться до прокуратури РФ, що після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого окупанти грабують та руйнують їхні житла.

Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat та The Insider.

Журналісти отримали у своє розпорядження архів скарг до російської військової прокуратури, з яких стало відомо про злочини армійців РФ у так званих “ЛНР” та “ДНР”.

В одному з листів зазначається, що в окупованому селі Любовка російський танк вибив ворота, зніс паркан та заїхав у гараж, пошкодивши машини господарів. Після чого будинок пограбували: “Вкрали запчастин та інструментів на 200 тисяч рублів, аж до того, що вони вкрали дрібні гроші з машини та презерватив. Скажіть, це люди? Вони ховаються за нашими спинами, вони прийшли нас захищати чи грабувати й вбивати? Повторюю, мої батьки жили 8 років, на території “ДНР”, такого звірства не бачили, це Zахисники?”

В наступному зверненні автор скаржиться, що в селі Бараниківки в Луганській області “банда мародерів”, які назвали себе офіцерами та солдатами “ЛНР”, пограбували цивільні будинки та об’єкти інфраструктури: “Банда мародерів зайшла до нашого села після 8 березня і зухвало пограбувала школу, дитячий садок, аптеку, три магазини, фермерів і, зламавши замки, зайняла два будинки.

“Банда налічувала близько 20 осіб. Жили вони в моєму будинку два тижні, а потім вивезли все майно, навіть іграшки та ношені речі. В цей час вони грабували весь район. 15 машин награбованого вивозилося у невідомому напрямку. Ця банда була з автоматами на військовій машині “Урал” з літерою V на борту та написом ФОКС”, — йдеться в повідомленні.

У тексті пишеться, що це були “професійні мародери”. У селах вони вибивали двері в будинках, льохах і забирали все звідти: картоплю, моркву, телевізори. Вигрібали все, що бачили та могли вивезти. У фермерів викрали понад 30 машин, а також грабували зерно, бензин та солярку.