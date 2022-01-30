Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
“Правила полягають у тому, що ви повинні бути повністю вакциновані”, – сказав Моррісон на пресконференції. “Вони стосуються всіх, як люди бачили зовсім недавно. Не важливо, хто ти, це правила. Дотримуйся правил — ти можеш приїхати. Ти не дотримуєшся правил – ти не зможеш”.
Він виступив з цією заявою після повідомлень місцевих ЗМІ про те, що Каньє Вест планує концертний тур по Австралії з презентацією свого нового альбому “Donda”. Виконавець планує виступати у країні в березні.
Статус вакцинації Ye досі лишається таємницею: в інтерв’ю 2021 року в соціальних мережах він сказав, що отримав одну дозу вакцини, але в інтерв’ю 2020 року бізнес-журналу Forbes він назвав вакцинацію “знаком звіра”.
Наразі Австралія веде боротьбу зі стрімким поширенням варіанту Omicron, який б’є усі рекорди країни з щоденної кількості інфікування та смертності.
- Нагадаємо, сербському спортсмену Новаку Джоковичу анулювали візу в Австралії через проблеми з документами. 16 січня в суді вирішили, що депортують першу “ракетку” світу через відсутність вакцинації.
- Також невакцинованих тенісистів не планували допускати до участі в турнірі Australian Open 2022 з самого початку. Протягом кількох місяців австралійські політики дискутували стосовно цього.