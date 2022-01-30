Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що не допустить американського хіп-хоп виконавця Каньє Веста (Ye) до країни, якщо той не пройде повну вакцинацію.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Правила полягають у тому, що ви повинні бути повністю вакциновані”, – сказав Моррісон на пресконференції. “Вони стосуються всіх, як люди бачили зовсім недавно. Не важливо, хто ти, це правила. Дотримуйся правил — ти можеш приїхати. Ти не дотримуєшся правил – ти не зможеш”.

Він виступив з цією заявою після повідомлень місцевих ЗМІ про те, що Каньє Вест планує концертний тур по Австралії з презентацією свого нового альбому “Donda”. Виконавець планує виступати у країні в березні.

Статус вакцинації Ye досі лишається таємницею: в інтерв’ю 2021 року в соціальних мережах він сказав, що отримав одну дозу вакцини, але в інтерв’ю 2020 року бізнес-журналу Forbes він назвав вакцинацію “знаком звіра”.

Наразі Австралія веде боротьбу зі стрімким поширенням варіанту Omicron, який б’є усі рекорди країни з щоденної кількості інфікування та смертності.