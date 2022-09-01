Про це повідомило L’Unione Sarda.

Російського олігарха записали до санкційних списків Євросоюзу та Великої Британії у квітні. Його внесено до переліку як особу, наближену до Путіна.

68-річний Кантор був власником найбільшого у світі виробника мінеральних добрив “Акрона”. Forbes оцінював його статки у 4,6 мільярда доларів. Після запровадження санкцій олігарх передав частку в управління менеджменту.

Через санкції італійський уряд вирішив накласти арешт на 11 вілл у Порто-Ротондо. Нерухомість зареєстровано на олігарха або осіб, котрі пов’язані з ним.

Зазначено, що після інформації про арешт в одній з резиденцій виявили українців, які залишили країну через російський напад. Видання припускає, що це пов’язано з українським походженням дружини Кантора.

Моше Кантору надали звання кавалера Великого хреста ордена “За заслуги перед Італійською Республікою” у 2013 році. Його нагородив тодішній президент Італії Джорджіо Наполітано.