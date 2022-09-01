Про це повідомило L’Unione Sarda.
Російського олігарха записали до санкційних списків Євросоюзу та Великої Британії у квітні. Його внесено до переліку як особу, наближену до Путіна.
68-річний Кантор був власником найбільшого у світі виробника мінеральних добрив “Акрона”. Forbes оцінював його статки у 4,6 мільярда доларів. Після запровадження санкцій олігарх передав частку в управління менеджменту.
Через санкції італійський уряд вирішив накласти арешт на 11 вілл у Порто-Ротондо. Нерухомість зареєстровано на олігарха або осіб, котрі пов’язані з ним.
Зазначено, що після інформації про арешт в одній з резиденцій виявили українців, які залишили країну через російський напад. Видання припускає, що це пов’язано з українським походженням дружини Кантора.
Моше Кантору надали звання кавалера Великого хреста ордена “За заслуги перед Італійською Республікою” у 2013 році. Його нагородив тодішній президент Італії Джорджіо Наполітано.
- Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо заявив, що Італія сприятиме Україні у післявоєнному відновленні та виділить 2 мільйони євро для гуманітарного розмінування територій України.
- Декілька років росіянка Ольга Колобова з ГРУ видавала себе за Марію Аделу Куфельдт Ріверу – вдову, бізнесвумен, дизайнерку та власницю ювелірних магазинів в Італії. За легендою, вона була донькою німця та перуанки, народжена у Перу та покинута матір’ю у Москві під час Олімпійських ігор у 1980 році.