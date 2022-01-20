Уряд Сполучених Штатів Америки запровадив санкції до чотирьох українських громадян. До переліку увійшли колишні депутати від "Партії Регіонів", "Опозиційної платформи - За Життя" та "Опозиційного блоку" через керовану російським урядом діяльність задля дестабілізації України.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Санкції запровадили проти Тараса Козака, якому 11 травня 2021 року разом з бізнес-партнером Віктором Медведчуком оголосили підозру в держзраді. Депутат від фракції “Опозиційна платформа – За життя” придбав телеканали ZiK, “112 Україна” та NewsOne у 2018-2019 роках, які теж потрапили під санкції.

Захід застосували до Володимира Олійника, колишнього депутата від “Партії регіонів”. Він був співавтором ухвалених 16 січня 2014 року “диктаторських законів”, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова, підриваючи демократію. До того ж йому з 2015 року заборонений в’їзд до Сполучених Штатів.

Санкції торкнулися Сивковича Володимира, який є колишнім заступником секретаря РНБО. Його звільнили з посади у 2014 році. Він виступав проти вступу України в НАТО й вважався одним із неофіційних спікерів “Партії регіонів”.

Останній у переліку Олег Волошин, який є чинним народним депутатом 9 скликання від партії “Опозиційна платформа – За життя”. У 2019 році він був членом редколегії телеканалу кума Путіна Віктора Медведчука “112 Україна”.