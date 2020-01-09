Власником авто, яке протаранило Національну філармонію, виявився професійний гонщик

Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

Так, сьогодні, близько 6 години ранку на службу 102 надійшло повідомлення про ДТП на Володимирському узвозі. Очевидець події розповів поліцейським, що автомобіль Audi врізався в будівлю філармонії.

На місці події інспектори виявили водія авто. Під час проходження огляду на стан сп’яніння в крові правопорушника виявили 1, 40 проміле алкоголю, що перевищує допустимий рівень майже в 7 разів.

Зазначається, що 28-річний водій не був уважним за кермом, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечну швидкість, як наслідок, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на гранітний виступ підземного переходу, а потім на фасад будівлі Національної філармонії України.

Сам же Куніцин стверджує, що продав автомобіль, який потрапив в ДТП, ще три дні тому. Документи нібито не встиг переоформити через вихідні в честь свят, тому на даний момент він є офіційним власником Audi.

Варто зазначити, що Олексій Куніцин народився 27 жовтня 1991 року, тобто зараз йому 28 років. Крім того, чоловік професійно займається автоспортом, зокрема, дрег-рейсингом (гоночне змагання, що є спринтерським заїздом на дистанцію в 402 метри – по суті гонка на прискорення). А в 2019 році він став чемпіоном України в цьому виді спорту.

Також додамо, що батько Олексія – Сергій Куніцин раніше був головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, і головою Севастопольської міської державної адміністрації, а також представником Президента України в розпал анексії півострова Росією.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вот так встреча 😉✌🏾 Публикация от Алексей Куницын (@aleksey_kunitsyn) 6 Дек 2019 в 4:15 PST