18:01 Королівська родина відреагувала на рішення герцогів Сассекських скласти монарші повноваження
17:58 Зеленський провів розмову з Борисом Джонсоном
17:47 Власником авто, яке протаранило Національну філармонію, виявився професійний гонщик
17:47 НАБУ відкрило справу по Баканову
17:40 Рябошапка створив відділ у справах про небойові втрати на Донбасі
17:29 Добув піску в Криму на 140 млн гривень: підприємцю з РФ повідомили про підозру
17:05 На Донбас прибули російські снайпери і РСЗВ, – Костенко
16:48 У Харкові спецслужби РФ намагалися вбити колишнього комбата ЗСУ
16:39 Tik Tok можна було зламати за допомогою SMS
16:36 Зеленський, повернувшись з Оману, посеред ночі зібрав нараду на Банковій
16:25 Зеленський візьме участь в економічному форумі в Давосі
16:00 Нацрада призначила перевірку каналам ZIK та «112 Україна» через розпалювання ворожнечі
15:41 5% жінок в селах стикалися з насильством в сім'ї протягом року
15:40 Бойовики на Донбасі вербували перевізників, щоб збирати інформацію про українців
15:18 Суд в Бразилії ухвалив прибрати з Netflix фільм з Ісусом-геєм
15:10 В Ірані прокоментували відмову передавати чорні скриньки Україні
14:56 В Україну приїде голова ОБСЄ
14:43 Боксер Василь Ломаченко запостив відео тренування російського спецназу
14:43 Милованов назвав п'ять змін в трудовому кодексі
14:38 Посол України в Ізраїлі пояснив контрпродуктивність заяв про ОУН-УПА
14:34 У Києві нетверезий водій на Audi протаранив будівлю Національної філармонії
14:02 У Великобританії сьогодні завершать розгляд законопроекту по Вrexit
13:56 «Укрнафта» пробачила заводу Коломойського багатомільйонний штраф і пеню
13:48 Завтра відбудеться перше в цьому році місячне затемнення
13:30 Авіакатастрофа МАУ: Зеленський вшанував пам’ять загиблих
13:09 Акції Tesla вперше обійшли General Motors і Ford Motor
12:50 Кім Кардашьян показала підписникам свою кухню та холодильники
12:39 «Газпром» на початку року істотно скоротив транзит газу через Україну, – Вітренко
12:27 У 2019 року в Україні з'явилося більше 408 тис. старих авто
12:07 Поштовий сервіс Gmail став в п’ять разів популярнішим з 2015 року
11:58 Церемонія вручення «Оскара» знову пройде без ведучого

Власником авто, яке протаранило Національну філармонію, виявився професійний гонщик

Власником автомобіля Audi, який сьогодні вранці протаранив Національну філармонію України, виявився професійний гонщик Олексій Куніцин.

Четвер, 9 січня 2020, 17:47

Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

Так, сьогодні, близько 6 години ранку на службу 102 надійшло повідомлення про ДТП на Володимирському узвозі. Очевидець події розповів поліцейським, що автомобіль Audi врізався в будівлю філармонії.

На місці події інспектори виявили водія авто. Під час проходження огляду на стан сп’яніння в крові правопорушника виявили 1, 40 проміле алкоголю, що перевищує допустимий рівень майже в 7 разів.

Зазначається, що 28-річний водій не був уважним за кермом, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечну швидкість, як наслідок, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на гранітний виступ підземного переходу, а потім на фасад будівлі Національної філармонії України.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Сам же Куніцин стверджує, що продав автомобіль, який потрапив в ДТП, ще три дні тому. Документи нібито не встиг переоформити через вихідні в честь свят, тому на даний момент він є офіційним власником Audi.

Скриншоты

Варто зазначити, що Олексій Куніцин народився 27 жовтня 1991 року, тобто зараз йому 28 років. Крім того, чоловік професійно займається автоспортом, зокрема, дрег-рейсингом (гоночне змагання, що є спринтерським заїздом на дистанцію в 402 метри – по суті гонка на прискорення). А в 2019 році він став чемпіоном України в цьому виді спорту.

Також додамо, що батько Олексія – Сергій Куніцин раніше був головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, і головою Севастопольської міської державної адміністрації, а також представником Президента України в розпал анексії півострова Росією.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Вот так встреча 😉✌🏾

Публикация от Алексей Куницын (@aleksey_kunitsyn)

  • Раніше в Харкові по вулиці Клочківська сталося ДТП за участю чотирьох авто, в результаті якого постраждали два поліцейських і 16-річний хлопець.
  • 26 листопада в Уманському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 10 автомобілів і рейсового автобуса, в результаті чого постраждали три людини.
Теги: Куницын, филармония, ДТП, Audi, гонщик

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!