З 1 січня 2023 року Владіславу Діденко призначено шеф-редакторкою видання Букви. Вона відповідатиме за контент сайту. Раніше Діденко працювала на посаді випускової редакторки.

До команди #Букв Владіслава приєдналася у 2019 році, починала з роботи у СММ-відділі. У 2021 році перейшла до редакції, того ж року стала випусковою редакторкою.

Має дві вищі освіти: філологія (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) та менеджмент (Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи).

Раніше Владіслава Діденко працювала фахівчинею Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Інформацію про місію, політику, принципи та стандарти; менеджмент і керівництво; структуру власності і кінцевих бенефіціарів; джерела фінансування компанії Букви опубліковано за посиланням https://bykvu.com/ua/about/