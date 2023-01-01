До команди #Букв Владіслава приєдналася у 2019 році, починала з роботи у СММ-відділі. У 2021 році перейшла до редакції, того ж року стала випусковою редакторкою.
Має дві вищі освіти: філологія (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) та менеджмент (Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи).
Раніше Владіслава Діденко працювала фахівчинею Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Інформацію про місію, політику, принципи та стандарти; менеджмент і керівництво; структуру власності і кінцевих бенефіціарів; джерела фінансування компанії Букви опубліковано за посиланням https://bykvu.com/ua/about/
- Завдяки новому формату взаємодії в Instagram охоплення #Букв зросли на 1000%, а кількість підписників – у 7,7 раза за 9 місяців. До початку повномасштабного етапу російсько-української війни 24 лютого на сторінці @bykvu в Instagram було близько 25.8 тисяч підписників, на початку грудня 2022 року кількість підписників #Букв в Instagram складає понад 201 тисячу.