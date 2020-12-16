Інформація про це з’явилася в системі Укрпатенту.

Обидві заявки були подані наприкінці жовтня приватним акціонерним товариством “Готель “Дніпро”. За даними держреєстру, воно належить ТОВ “Смартленд”. Кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ “Готель “Дніпро” – Олексій Ігунін.

Нагадаємо, що 15 липня 2020 року готель “Дніпро” продали на аукціоні за 1,11 млрд гривень. Придбало готель ТОВ “Смартленд”, що займається наданням в оренду і експлуатацією власного і орендованого майна. За даними держреєстру, власниками ТОВ є Олексій Ігунін (82,29% статутного капіталу) і Максим Терещук (17,71%), який також є директором компанії.

23 липня один із засновників киберспортивної команди NaVi Олександр Кохановський заявив, що переміг на аукціоні з продажу готелю Дніпро разом з партнерами та інвесторами.

“Перемогу в аукціоні за готель “Дніпро” здобули не росіяни олігархи, а українські айтішники. Ми перетворимо його в перший готель в світі, повністю підготовлений для киберспортівних івентів. Він буде включати в себе не тільки атрибути топового готелю – ресторани, бари, SPA-зони, і фітнес-центри, а й унікальні киберспортівні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для

професійних гравців, а також кращий в світі players’ lounge. Коли я говорю “ми”, то маю на увазі групу партнерів і інвесторів, які здатні реалізувати цей великий проєкт, першою частиною якого став готель “Дніпро”, – зазначив Кохановський.