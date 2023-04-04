До Росії відновили постачання віскі Jameson. Раніше компанія Pernod Ricard припинила продажі у відповідь на російське вторгнення до України.

Про це повідомило Independent.ie.

За словами прессекретарки Pernod Ricard, компанія ставила в пріоритет “захист місцевих співробітників як в Україні, так і в Росії”. Спершу це було можливо, оскільки були продажі вже наявних товарів й тих, що імпортували до вторгнення.

Компанія вирішила продовжити постачання, коли запаси було вичерпано. Відновлення продажів планується “на рівні, який дозволяє нам забезпечити добробут нашої місцевої команди та життєздатність дистрибуційної дочірньої компанії Pernod Ricard”.

Близько тижня тому з’явилися повідомлення, що продукція Jameson була доступна на популярному російському алкогольному сайті з магазинами в Москві.

Jameson виробляється компанією Irish Distillers, що належить Pernod Ricard. Також вони вироблять інші відомі бренди віски, як Powers і Redbreast. За даними Ірландської асоціації віскі, Росія була другим за величиною експортним ринком віскі в Ірландії після США. Зокрема у 2020 році туди було продано 534 тисяч ящиків віскі, а за результатами 2021 року було збільшено продажі на 19%.