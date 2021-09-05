Про це повідомляють Il Tempo та AP News.
3 вересня пенсіонерка придбала лотерейний білет в одному з невеликих тютюнових крамничок міста Неаполь. На місці ж знявши захисне покриття, вона виявила, що виграла 500 тисяч євро. Жінка не могла повірити своїм очам і сумі призу, тож, щоб переконатися у правдивості, вона передала білет співробітнику крамнички. Через спеціальну базу даних лотереї, той підтвердив виграш. Жінка, все ще не вірячи максимальній можливій сумі виграшу, для підтвердження передала білет одному з власників крамниці.
Чоловік, недовго розмірковуючи, поклав квиток собі до кишені, вдягнув шолом, сів на скутер – і поїхав у невідомому напрямку.
Правоохоронці, яких відразу сповістили про ситуацію, негайно вирушили услід за горе-втікачем. Чоловіка знайшли сьогодні, 5 вересня, в аеропорту Рима при спробі втекти на Канарські острови.
Податкова служба Італії заморозила весь блок лотерейних білетів, які були доставлені в тютюновий магазин зловмисника, аби запобігти зняття виграшних 500 тисяч євро.
Білета у чоловіка не знайшли, грошей він теж не встиг зняти. Правоохоронці продовжують пошуки, щоб повернути пенсіонерці її виграш.
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