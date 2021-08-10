Власники кредитних карток Venmo можуть перетворити свої бонуси на криптовалюту

Користувачі кредитних карток Venmo можуть перетворювати свої винагороди (бонуси) на криптовалюту.

Про це повідомляє Engadget.

На сьогодні більшість кредитних карток пропонують користувачам винагороду: відсоток витрат готівкою, милі авіакомпаній та ще якісь бонуси. Восени минулого року Venmo випустила власну кредитну картку. Вона пропонує клієнтам до 3% кешбеку. Тепер компанія пропонує перетворювати ці бонуси на криптовалюту.

Під час реєстрації користувач може обрати одну з чотирьох криптовалют для купівлі з кешбеку: Bitcoin, Ethereum, Litecoin або Bitcoin Cash. Жодної комісії за ці трансакції не передбачено, а переказ відбувається автоматично.

Кожен клієнт може будь-коли перетворити цю криптовалюту на готівку, або змінити криптовалюту, яку ви отримуєте щомісяця коштом кешбеку.

Ця опція ґрунтується на функції купівлі криптовалют, яку Venmo додав до свого застосунку на початку цього року. З квітня користувачі Venmo отримали змогу купувати ті ж чотири криптовалюти безпосередньо у застосунку.