Перший заступник директора Одеського припортового заводу (ОПЗ) Микола Щуріков заявив, що з 2015 року вартість заводу впала в 10 разів.

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

За словами Щурікова, історія приватизації заводу затягнулася на 20 років, і, якщо ОПЗ не буде приватизовано, то перетвориться на металобрухт.

“Якщо ми хочемо, щоб завод вижив, його потрібно віддати приватному власнику”, – сказав Щуріков.

Він також підкреслив, що в свій час олігарх Ігор Коломойський готовий був заплатити близько 600 мільйонів доларів за завод і судився з “Нортімою”, яка виграла конкурс з приватизації.

“Потім було вже при мені кілька спроб приватизації, в 2015-му зі стартовою ціною 550 мільйонів. Остання оцінка вже була 54 мільйони доларів. Тобто ціна впала в 10 разів. При цьому на заводі нічого не змінилося і структура боргів не змінилася. Реструктуризацію боргів ніхто не проводив. Реально було видно, що його ніхто не хоче приватизувати. Тому що для того, щоб приватизувати таке підприємство потрібно зробити дії з реструктуризації боргів заводу. А цього не зробил “, – сказав Микола Щуріков.