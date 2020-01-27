Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.
За словами Щурікова, історія приватизації заводу затягнулася на 20 років, і, якщо ОПЗ не буде приватизовано, то перетвориться на металобрухт.
“Якщо ми хочемо, щоб завод вижив, його потрібно віддати приватному власнику”, – сказав Щуріков.
Він також підкреслив, що в свій час олігарх Ігор Коломойський готовий був заплатити близько 600 мільйонів доларів за завод і судився з “Нортімою”, яка виграла конкурс з приватизації.
“Потім було вже при мені кілька спроб приватизації, в 2015-му зі стартовою ціною 550 мільйонів. Остання оцінка вже була 54 мільйони доларів. Тобто ціна впала в 10 разів. При цьому на заводі нічого не змінилося і структура боргів не змінилася. Реструктуризацію боргів ніхто не проводив. Реально було видно, що його ніхто не хоче приватизувати. Тому що для того, щоб приватизувати таке підприємство потрібно зробити дії з реструктуризації боргів заводу. А цього не зробил “, – сказав Микола Щуріков.
- Раніше Микола Щуріков заявив, что призначення виконуючим обов’язки глави ПАТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) Миколи Синиці є початком чергового етапу боротьби за потоки.