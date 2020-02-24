Про це написав у Facebook перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков.

У понеділок, 24 лютого, закінчився термін прийому документів від потенційних учасників в конкурсі по роботі з Одеським припортовим заводом за договором переробки давальницької сировини. Свої заявки подали компанії з США, Швейцарії та України.

“Можемо констатувати, що прийшла безпрецедентна кількість учасників — вісім компаній. Основна умова для участі у конкурсі була сплата забезпечення у еквіваленті 1 млн доларів США. На сьогодні сплатили забезпечення та надали свої заявки на участь у конкурсі такі компанії: IBE Trade (США), Basis Trade AG (Швейцарія), ТОВ “Тех Пром Газ” (Україна);

ТОВ “Торговий Дім “Сокар Україна” (Україна), MADDOX SA (Швейцарія), АТ “ДК “Укрнафтобуріння” (Україна), ТОВ “Юг Газ” (Україна), ТОВ “Агро Газ Трейдінг” (Україна)”, — написав Щуриков.

За словами заступника директора заводу, наступний етап конкурсу — розкриття цінових пропозиції і головний відкритий аукціон з обов’язковою присутністю всіх учасників — відбудеться не пізніше 10 березня

Щуриков зазначив, що правління ОПЗ затвердило умови договору та почало конкурс ще до “безпідставної зміни керівника заводу”. Проте, сьогодні, за його словами, влада продовжує спроби подальшої зміни керівництва, щоб штучно вплинути на хід конкурсу.

“На сьогодні спроби щодо подальшої зміни керівництва заводу тривають і на мою думку мають на меті саме організацію штучного впливу на результати конкурсу і маніпулювання навколо приватизації заводу. … Вже є багато питань до людей і до інтересів, які вони лобіюють, і яких нова влада вже призначає на керівні посади на заводі”, — додав він.