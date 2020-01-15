Окупаційні "влади" Криму назвали вулицю в Сімферополі на честь вбитого ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченко.

Про це повідомив в фейсбук “депутат” російської Держдуми від Криму Андрій Козенко.

За його словами, в середу, 15 січня, окупаційні “влади” незаконно анексованого Криму ухвалили рішення назвати вулицю в новому житловому кварталі Сімферополі ім’ям ватажка бойовиків так званої “Донецької народної республіки”.

Йдеться про одну з вулиць у мікрорайоні “Кримська роза”. В майбутньому на вулиці, за словами Козенко, мають намір висадити алею троянд, оскільки саме з цією квіткою асоціюється Донецьк.

Крім цього, “депутат” розповів, що з ініціативою присвоїти вулиці ім’я Захарченко виступив “інтеграційний комітет “Росія — Донбас”, питання розглядалося з минулого року.

Нагадаємо, ватажок терористичної організації “ДНР” Олександр Захарченко загинув 31 серпня 2018 у центрі окупованого Донецька в результаті вибуху в кафе “Сепар”. За інформацією екс-голови СБУ Василя Грицака, ватажок “ДНР” Олександр Захарченко приїхав в кафе “Сепар” в окупованому Донецьку на поминальну вечерю в зв’язку зі смертю російського співака Йосипа Кобзона.