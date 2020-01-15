Про це повідомив в фейсбук “депутат” російської Держдуми від Криму Андрій Козенко.
За його словами, в середу, 15 січня, окупаційні “влади” незаконно анексованого Криму ухвалили рішення назвати вулицю в новому житловому кварталі Сімферополі ім’ям ватажка бойовиків так званої “Донецької народної республіки”.
Йдеться про одну з вулиць у мікрорайоні “Кримська роза”. В майбутньому на вулиці, за словами Козенко, мають намір висадити алею троянд, оскільки саме з цією квіткою асоціюється Донецьк.
Крім цього, “депутат” розповів, що з ініціативою присвоїти вулиці ім’я Захарченко виступив “інтеграційний комітет “Росія — Донбас”, питання розглядалося з минулого року.
Нагадаємо, ватажок терористичної організації “ДНР” Олександр Захарченко загинув 31 серпня 2018 у центрі окупованого Донецька в результаті вибуху в кафе “Сепар”. За інформацією екс-голови СБУ Василя Грицака, ватажок “ДНР” Олександр Захарченко приїхав в кафе “Сепар” в окупованому Донецьку на поминальну вечерю в зв’язку зі смертю російського співака Йосипа Кобзона.
- Президент Росії Володимир Путін висловлював співчуття у зв’язку з убивством ватажка терористичної організації “ДНР” Олександра Захарченко, а найближче оточення убитого екс-ватажка “ДНР” поспішно покинуло Донецьк після його загибелі.
- У вересні в окупованому Донецьку бойовики почали масові затримання людей через вбивство ватажка “ДНР”.