Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.
За словами Куцого, після перевірок було складено 252 протоколи про порушення протиепідемічних вимог за статтею 42 КУпАП (порушення санітарних норм).
“ТОП-3 нічних клуби Одеси отримали штрафи за недотримання карантинних вимог”, – сказано в повідомленні.
При цьому, користувачі в коментарях вказали, що не особливо вірять в те, що влада дійсно оштрафувала ТОП-клуби, зазначивши, що ті за вихідні заробили в рази більше сплачених штрафів.
Також зазначено, що 22 протоколи склали на п’яти продовольчих ринках.
В цілому, Нацполіція за вихідні зробила 119 рейдів та зафіксував 26 порушень. Всього в інспектуванні брали участь 238 осіб.
Варто зазначити, що за минулу добу в Одеській області зафіксували 66 нових випадків коронавируса. З них 8 – серед дітей і медиків.
- У п’ятницю, 26 червня, повідомлялося, що перед подовженими вихідними, пов’язаними зі святкуванням Дня Конституції, українці масово вирушили до Одеси. На трасах утворилися багатогодинні затори.
- Попри зростання кількості випадків зараження коронавірусом та загрозу повернення до суворих карантинних обмежень в Одесі цими вихідними пляжі та клуби були переповнені людьми, які зовсім не дотримуються рекомендацій МОЗ.