Голова Одеської ОДА Максим Куций заявив, що за вихідні в області перевірили понад 2,4 тисячі установ, оштрафувавши багато з них за порушення правил карантину. Зокрема, оштрафували ТОП-3 нічних клубів.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

За словами Куцого, після перевірок було складено 252 протоколи про порушення протиепідемічних вимог за статтею 42 КУпАП (порушення санітарних норм).

“ТОП-3 нічних клуби Одеси отримали штрафи за недотримання карантинних вимог”, – сказано в повідомленні.

При цьому, користувачі в коментарях вказали, що не особливо вірять в те, що влада дійсно оштрафувала ТОП-клуби, зазначивши, що ті за вихідні заробили в рази більше сплачених штрафів.

Також зазначено, що 22 протоколи склали на п’яти продовольчих ринках.

В цілому, Нацполіція за вихідні зробила 119 рейдів та зафіксував 26 порушень. Всього в інспектуванні брали участь 238 осіб.

Варто зазначити, що за минулу добу в Одеській області зафіксували 66 нових випадків коронавируса. З них 8 – серед дітей і медиків.