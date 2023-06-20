Внаслідок масованих російських атак зазнали пошкоджень 43% магістральних мереж – підстанцій та ліній електропередачі, що транспортують великі обсяги електрики від електростанцій до мереж обленерго. При цьому 70% із пошкоджених підстанцій були атаковані щонайменше 2 рази.

Джерело: “Укренерго”.

Літній пік споживання набирає обертів разом з підняттям стовпчика термометра. Навантаження на енергосистему зростає, в той час, як тривають ремонти на атомних і теплоелектростанціях, які цього року значно складніші, ніж в попередні літні роки. Не зупиняються і ремонти високовольтних мереж.

У компанії пояснили, що ремонтні роботи цього літа дуже складні – 6 місяців прицільних ракетних і дронових атак на енергосистему суттєво її ослабили. Професійною мовою енергетиків – “зменшили надійність”.

Відтак, внаслідок ворожих обстрілів зазнали пошкоджень 43% магістральних мереж – підстанцій та ліній електропередачі, що транспортують великі обсяги електрики від електростанцій до мереж обленерго. Зокрема, 70% із пошкоджених підстанцій були атаковані російськими загарбниками щонайменше 2 рази.

Якщо до енергетичного терору росіян тимчасово виходила з ладу високовольтна лінія, споживачів можна було заживити за резервною схемою, тобто за допомогою інших дублюючих ліній. І таких резервних схем було кілька – енергетики постійно працювали, щоб кожен населений пункт мав їх три, а краще пʼять.

“Зараз ця розкіш мирного життя нам недоступна. Працюючих ділянок електромереж загалом стало менше через великий обсяг пошкоджень, завданих окупантами. Те, що деякі з них працюють – результат інженерної креативності наших колег”, – пояснили в “Укренерго”.

Отже, з одного боку стало менше варіантів перемикання споживачів на резервні схеми живлення у разі ускладнень в роботі основної схеми, а з іншого – вціліле обладнання підстанцій має удвічі більше навантаження.

Крім того, обладнання під час атаки іноді отримує приховані дефекти, які непомітні при першому огляді. Але під час збільшення навантаження такий пристрій виходить з ладу, а швидко замінити його неможливо.

В “Укренерго” закликали українців ощадливо і по черзі використовувати енергомісткі електроприлади, особливо в час вечірнього максимуму споживання – з 19 по 22 годину.