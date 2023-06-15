Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після повної деокупації Херсонської області на місці Каховської ГЕС, яку росіяни підірвали, збудують нову гідроелектростанцію.

Джерело: Міністерство енергетики України з посиланням на заяву очільника Міненерго Германа Галущенка.

Очільник Міненерго зазначив, що терористичний акт росіян повністю знищив Каховську ГЕС. Тому там неможливо провести ремонтні роботи або щось доробити.

“Але це не означає, що ми не будемо будувати нову станцію. До того ж я впевнений, що ми це обов’язково зробимо після деокупації наших територій. І це буде сучасна станція, у будівництві якої візьмуть участь багато партнерів з найкращими технологіями в цій галузі”, – розповів Герман Галущенко.

Раніше в “Укргідроенерго” повідомили, що російські окупанти повністю зруйнували Каховську гідроелектростанцію. Вона не підлягає відновленню.

У компанії зазначили, що російські війська підірвали машинну залу усередині Каховської ГЕС. Як наслідок – ГЕС повністю зруйновано, відновленню вона не підлягає.

Своєю чергою, професор Херсонського державного університету Іван Мойсієнко розповів, що у західному світі набула поширення практика відновлення “природності річок”, що передбачає навмисне руйнування дамб. У зв’язку з цим нині побутують протилежні погляди щодо необхідності відновлення Каховської ГЕС, зруйнованої росіянами 6 червня.

Як повідомляється, ГЕС, яка стимулювала розвиток промисловості і фермерства на півдні Україні, водночас завдала шкоди екології й археології. Відтак, в середині XX століття водосховище площею близько 2 тисяч квадратних км затопило три десятки прибережних сіл та заповідну територію, відому як Великий луг.

Ці райони по обидва береги Дніпра, від Запоріжжя і аж до Херсонських заплав, належали Запорізькій січі. Крім різноманітної флори і фауни, тут козаки висаджували штучні ліси з військово-оборонною метою.

Майже усю цю екосистему, а також артефакти козацької доби поховано під товщею води.

У цьому контексті професор Херсонського державного університету Іван Мойсієнко наполягає, що Україна, на зразок європейської тенденції до відновлення “природності річок”, має реставрувати Великий луг, знищений 70 років тому при будівництві Каховської ГЕС.

“Я підтримую думку, що водосховище не треба відновлювати. Це був старий радянський проєкт, я думаю, треба шукати альтернативні шляхи”, – пояснив він.

Окрім того, Мойсієнко додав, що Євросоюз ухвалив природоохоронну програму, за період дії якої мало бути відновлено 25 тисяч км річок. Це стосується саме тих європейських водойм, які обмежені дамбами, греблями чи каналами.

“Це нормальна практика в Європі, коли вони відновлюють природність течії річок і руйнують дамби”, – каже доктор біологічних наук і член правління Української природоохоронної групи.

Наповнення ж каналів для поливу сільгоспугідь, забезпечення достатньою кількістю води Запорізької АЕС, населення та підприємств Дніпропетровської області, як запевнив експерт, можна вирішити або шляхом створення водосховищ в балках на менших річках, або збудувавши насосні станції на Дніпрі.

Як зауважив професор Мойсієнко, не можна втратити шанс відновити унікальний Великий луг. Через зникнення “Каховського моря” тут відкриються території площею майже 200 тисяч гектарів, де були екосистеми українського степу, луків і заплавних лісів.

Натомість директор “Центру дослідження енергетики” Олександр Харченко запевняє, що Каховська ГЕС дуже потрібна Україні з погляду забезпечення електроенергією.

“Каховська ГЕС надзвичайно необхідна для української енергосистеми, оскільки це, по-перше, додаткові “маневрові потужності”, що дають змогу регулювати споживання в системі, по-друге, це “чиста енергетика”, тобто та, яка не несе забруднення”, – підсумував експерт.

Також Олександр Харченко наголошу, що без водосховища великі підприємства Дніпропетровщини не зможуть працювати навіть на 50% своєї потужності.