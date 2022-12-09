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Внаслідок масштабної пожежі у підмосковному ТЦ загинула одна людина, збитки від вогню оцінюють у 20-30 млрд рублів

Вранці 9 грудня у підмосковному ТЦ "МЕГА Химки" спалахнула масштабна пожежа. На даний час відомо, що внаслідок пожежі загинув працівник торгового центру, а збитки від інциденту оцінюють у 20-30 млрд рублів.

П’ятниця, 9 грудня 2022, 12:00
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Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

За даними російських правоохоронців, унаслідок пожежі у будівельному магазині ОВІ, який розташований на території ТЦ “МЕГА Химки”, загинула одна людина.

Також повідомляється, що версія про навмисний підпал магазину не підтвердилась і найімовірнішою причиною пожежі може бути “несправність обладнання та порушення під час робіт”.

Як згодом повідомили у прокуратурі, загиблим виявися працівник ТЦ. Також зазначається, що відкрито кримінальне провадження за фактом виконання робіт чи надання послуг, які не відповідають правилам безпеки.

Водночас за даними МНС, причиною пожежі стало порушення правил безпеки при виконанні зварювальних робіт.

Також повідомляється, що збитки, завдані пожежею, оцінюються у 20-30 млрд рублів.

Додамо, що масштабна пожежа виникла у ТЦ “МЕГА Химки” сьогодні вранці. Вогонь, який виник у будівельному магазині, охопив 7000 квадратних метрів.

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