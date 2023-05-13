Внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено будівлю енергетичного об’єкта на Хмельниччині – Міненерго

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.
Як зазначили у відомстві, будівля зазнала пошкоджень унаслідок вибухової хвилі, спричиненої влучанням ворожого БПЛА.
Енергопостачання та газопостачання на Хмельниччині залишається стабільним, відключень споживачів немає.
Водночас у шести прифронтових та прикордонних областях частина споживачів залишається без світла через пошкодження внаслідок попередніх обстрілів.
Це абоненти у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Попри складну безпекову ситуацію, енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 28,9 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.
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