Внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено будівлю енергетичного об’єкта на Хмельниччині – Міненерго

Під час нічної атаки дронів окупанти пошкодили будівлю енергетичного об'єкта у Хмельницькій області.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Як зазначили у відомстві, будівля зазнала пошкоджень унаслідок вибухової хвилі, спричиненої влучанням ворожого БПЛА.

Енергопостачання та газопостачання на Хмельниччині залишається стабільним, відключень споживачів немає.

Водночас у шести прифронтових та прикордонних областях частина споживачів залишається без світла через пошкодження внаслідок попередніх обстрілів.

Це абоненти у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Попри складну безпекову ситуацію, енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 28,9 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.