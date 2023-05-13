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Внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено будівлю енергетичного об’єкта на Хмельниччині – Міненерго

Під час нічної атаки дронів окупанти пошкодили будівлю енергетичного об'єкта у Хмельницькій області.

Субота, 13 травня 2023, 10:24
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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Як зазначили у відомстві, будівля зазнала пошкоджень унаслідок вибухової хвилі, спричиненої влучанням ворожого БПЛА.

Енергопостачання та газопостачання на Хмельниччині залишається стабільним, відключень споживачів немає.

Водночас у шести прифронтових та прикордонних областях частина споживачів залишається без світла через пошкодження внаслідок попередніх обстрілів.

Це абоненти у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Попри складну безпекову ситуацію, енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 28,9 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.

Теги: атка БПЛА, злочини росіян, Міненерго, обстріли міст, Хмельницька область

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