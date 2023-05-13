Вночі 13 травня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе. Вибухи було чутно у декількох областях.

Про це повідомляють #Букви.

Цієї ночі війська РФ здійснили запуск БПЛА по Україні. Повітряна тривога поступово охопила всю територію України.

Зокрема вибухи було чутно у Київській області, однак в ОВА повідомили, що вибухи – це робота ППО по ворожих дронах.

“Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!”, – наголосили у відомстві.

Інших деталей щодо ситуації на Київщині поки невідомо.

Вибухи також пролунали у Миколаївській області. Тут тривога почала лунати о 01:15, а вже згодом місцева влада повідомила про вибухи. Зокрема мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пожежу на підприємстві.

“Поруч постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах. Щодо постраждалих – з’ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження у навчальному закладі”, – написав він.

Згодом мер Миколаєва додав, що унаслідок обстрілів постраждало троє осіб, одного з яких госпіталізували.

Атакували окупанти і Хмельниччину. За даними ОВА, був приліт по критичній інфраструктурі регіону.

“Об’єкт знаходиться за межами населених пунктів. Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють. Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком”, – повідомили в адміністрації.

Про звуки вибухів повідомляли також мешканці Львівщини, однак очільник ОВА Максим Козицький заявив, що це – відлуння роботи ППО у сусідній області.