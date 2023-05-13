Про це повідомляють #Букви.
Цієї ночі війська РФ здійснили запуск БПЛА по Україні. Повітряна тривога поступово охопила всю територію України.
Зокрема вибухи було чутно у Київській області, однак в ОВА повідомили, що вибухи – це робота ППО по ворожих дронах.
“Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!”, – наголосили у відомстві.
Інших деталей щодо ситуації на Київщині поки невідомо.
Вибухи також пролунали у Миколаївській області. Тут тривога почала лунати о 01:15, а вже згодом місцева влада повідомила про вибухи. Зокрема мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пожежу на підприємстві.
“Поруч постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах. Щодо постраждалих – з’ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження у навчальному закладі”, – написав він.
Згодом мер Миколаєва додав, що унаслідок обстрілів постраждало троє осіб, одного з яких госпіталізували.
Атакували окупанти і Хмельниччину. За даними ОВА, був приліт по критичній інфраструктурі регіону.
“Об’єкт знаходиться за межами населених пунктів. Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють. Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком”, – повідомили в адміністрації.
Про звуки вибухів повідомляли також мешканці Львівщини, однак очільник ОВА Максим Козицький заявив, що це – відлуння роботи ППО у сусідній області.
- Британські розвідники зауважили, що РФ нещодавно вперше за довгий час обстріляла Україну ракетами типу “Калібр”. Фахівці зазначили, що застосування цих ракет стало “дилемою” для російських командирів, оскільки вони не очікували, що війна проти України триватиме так довго.