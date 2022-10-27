НЕК "Укренерго" запроваджу більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та області через те, що енергетична система України знову зазначала нових пошкоджень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

Російські окупанти знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. За даними КМДА, з ладу виведена низка критично важливих об’єктів країни. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

Аби не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК “Укренерго” вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

Варто зазначити, що графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше не актуальні. Крім того, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання.

“Просимо споживати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торговельних центрів”, – наголосили в КМДА.