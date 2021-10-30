Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.
Зокрема, поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі в біля Новотошківського.
Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Катеринівки ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Водночас позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Мар’їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.
Також неподалік Павлополя ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Наголошується, що внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.
- 26 жовтня стало відомо, що внаслідок обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один отримав поранення.
- 28 жовтня внаслідок обстрілів окупантів загинув український захисник.