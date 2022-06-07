Російські загарбники й далі обстрілюють Харківщину. Цього разу внаслідок обстрілів загинули щонайменше троє людей, ще шестеро — зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні, 7 червня, окупанти обстрілювали не лише обласний центр, а й села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинули щонайменше троє людей. Шестеро осіб зазнали поранень. Проте кількість постраждалих ще встановлюється.

Очільник ОВА наголосив, що перебувати на вулицях населених пунктів Харківщини все ще небезпечно. Синєгубов додав, що обстріли можуть продовжитися та закликав громадян залишатися в укриттях.

“Неспроможний воювати проти ЗСУ ворог намагається затероризувати мирних харків’ян. Але це йому не вдасться! Ворог відповість за всі свої злочини проти мирних людей та буде остаточно вибитий із Харківщини та всієї України”, — підсумував Олег Синєгубов.