Слідчі встановили, що вночі 4 червня 2022 року в Харківській області російські військові завдавали чотири удари по цивільному аеродрому.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Facebook.

Унаслідок цього пошкоджено кілька ангарів та літаки цивільної авіації. Також слідчі поліції та прокури виявили та вилучили уламки снарядів. Зараз здійснюється досудове розслідування.

“За результатами першочергових слідчих дій за участі слідчих поліції та прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області виявлено та вилучено уламки снарядів”, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що в Харківській області росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати населені пункти, адже в такий спосіб окупанти намагаються утримати займані позиції.