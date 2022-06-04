Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Facebook.
Унаслідок цього пошкоджено кілька ангарів та літаки цивільної авіації. Також слідчі поліції та прокури виявили та вилучили уламки снарядів. Зараз здійснюється досудове розслідування.
“За результатами першочергових слідчих дій за участі слідчих поліції та прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області виявлено та вилучено уламки снарядів”, — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що в Харківській області росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати населені пункти, адже в такий спосіб окупанти намагаються утримати займані позиції.
- Нагадаємо, що через 3 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вперше запрацював Харківський метрополітен.
- Російські солдати повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин у Харкові.
- Частина мешканців Ізюма (Харківська область), яких російські окупанти примусово вивезли до Росії, змогли повернутись в Україну через країни Європейського Союзу.