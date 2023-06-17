Станом на 13 червня 2023 року, внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинилося 147 закладів культури та мистецької освіти.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зокрема у зоні ризику 90 закладів культури та мистецької освіти у Херсонській області та 57 у Миколаївській, враховуючи тимчасово непідконтрольні Україні території.

До затоплення, на підконтрольній уряду України території 73 заклади (49,7%) надавали послуги, зокрема:

у Миколаївській області – 43 заклади (бібліотеки, клубні заклади, музеї, мистецькі школи);

у Херсонській області – 30 закладів, з яких 12 надавали послуги у звичайному режимі (театр, бібліотеки, клубні заклади), а 18 – дистанційно (філармонія, театр, бібліотеки, клубні заклади, мистецька школа, центр народної творчості, музеї тощо).

На тимчасово окупованих територіях заклади не працюють та не надають послуги.

В зоні затоплення, внаслідок підриву ГЕС, фактично опинилися 20 закладів, що складає 13,6% від загальної кількості закладів, з яких 18 розташовані у Херсонській області та 2 у Миколаївській області.

На підконтрольних Україні територіях опинився у зоні підтоплення у Херсонській області 1 заклад – Малосейдеминуський сільський клуб. Також, 1 заклад знаходиться у зоні потенційного підтоплення, а саме бібліотека-філія міста Херсон – бібліотека-філія № 7 “Екобібліотека”.

На тимчасово окупованих територіях України у зоні підтоплення опинились: у Миколаївській області 2 заклади: бібліотека – Василівська сільська бібліотека та Покровсько-Хуторський сільський клуб; у Херсонській області – 16 закладів: 7 палаців і будинків культури, 2 бібліотеки, 2 клубні заклади, 2 музеї, 1 мистецька школа, 1 галерея, 1 центр культурних послуг.

Також інформація про стан підтоплення ще 2 закладів, засновником яких є Іванівська селищна рада, не відома, а саме – Комунального закладу “Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради” та 1 Комунального закладу “Базова бібліотека Іванівської селищної ради”.

Повністю чи частково підтопленими опинились 4 пам’ятки історії у Херсонські області, дві у с. Тягинка Бериславського району Херсонської області: Пам’ятний знак на честь 500-річчя першої згадки про козацтво та місце фортеці “Тягин” (пам’ятка історії національного значення), Пам’ятка історії місцевого значення “Будинок Поліни Райко (художнє оформлення)” та Олешківська Січ – пам’ятка археології, історії національного значення.