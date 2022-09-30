Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, внаслідок обстрілу автомобільної колони загинуло 23 осіб.

Ще 28 осіб отримали поранення.

“Всі цивільні люди, наші земляки. Горіть в пеклі, кляті рашисти!”, – написав Старух.

Фото: t.me/starukhofficial

Він також додав, що у суботу, 1 жовтня, у Запорізькій області буде день жалоби за загиблими у сьогоднішньому обстрілі.

“Сьогодні зранку рашисти розстріляли мирних громадян, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу. Мали забрати наших співгромадян і вивезти їх на вільну частину України. Окупанти нанесли удар по беззахисних українцях. Це черговий теракт країни-терориста”, – наголосив очільник Запорізької області.