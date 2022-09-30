Сьогодні вранці російські армійці завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти поцілили по цивільній гуманітарній колоні, яка намагалась потрапити на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Внаслідок обстрілу є багато загиблих та поранених.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, внаслідок обстрілу автомобільної колони загинуло 23 осіб.

Ще 28 осіб отримали поранення.

“Всі цивільні люди, наші земляки. Горіть в пеклі, кляті рашисти!”, – написав Старух.

Він також додав, що у суботу, 1 жовтня, у Запорізькій області буде день жалоби за загиблими у сьогоднішньому обстрілі.

“Сьогодні зранку рашисти розстріляли мирних громадян, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу. Мали забрати наших співгромадян і вивезти їх на вільну частину України. Окупанти нанесли удар по беззахисних українцях. Це черговий теракт країни-терориста”, – наголосив очільник Запорізької області.