Російські окупанти артилерією та "Градами" за ніч зруйнували понад 20 житлових будинків у Сєверодонецьку та Рубіжному. Внаслідок їхніх дій двоє людей загинули та ще 6 отримали поранення.

Про це сповістив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, у Рубіжному за ніч сталося займання десятьох будинків та магазину, а у Сєверодонецьку пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об’єктів, два будинки та навіть гаражі. У деяких будинках поблизу обстрілів відсутні газ та вода.

“За декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни. Ці нелюди відкривають вогонь по домівках та об’єктах забезпечення життєдіяльності”, – наголосив Сергій Гайдай.

Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням комунікацій, а рятувальники розбирають завали обстріляних будівель.