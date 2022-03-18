Про це сповістив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, у Рубіжному за ніч сталося займання десятьох будинків та магазину, а у Сєверодонецьку пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об’єктів, два будинки та навіть гаражі. У деяких будинках поблизу обстрілів відсутні газ та вода.
“За декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни. Ці нелюди відкривають вогонь по домівках та об’єктах забезпечення життєдіяльності”, – наголосив Сергій Гайдай.
Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням комунікацій, а рятувальники розбирають завали обстріляних будівель.
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