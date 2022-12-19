Про це інформують очільник ОВА Київщини Олексій Кулеба та міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
Кулеба наголосив, що місто атакують дрони. Він закликав перебувати в укриттях і безпечних місцях, попросив подбати про себе та близьких. Він додав, що над столицею працюють сили ППО.
Але не обійшлося без “прильотів”: як повідомив Кличко, кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.
Зараз на місцях працюють екстрені служби. Більше подробиць міський голова пообіцяв повідомити згодом.
Сьогодні ввечері Миколаївську область також атакували іранські дрони-камікадзе Shahed 136.
- 18 грудня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальним службам Києва вдалося повністю відновити теплопостачання.