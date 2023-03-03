Про це повідомляє видання Nettavisen.
За словами Крейна, чоловік хотів розбудити росіян як метафорично, так і фізично, аби вони відчули — як це прокидатися серед ночі від сирен. Він стурбований, що люди забувають війну в Україні. У такий спосіб, він хотів нагадати, що вона все ще триває.
“Я ніколи раніше цього не робив. Сподіваюся, це спрацювало. Я хотів їх налякати, це була мета. Щоб не спали, як не сплять діти в Україні”, — сказав норвежець Кетіл Крейн.
Крім того, норвежець офіційно повідомив сусідів, які мешкають в будинку, де живуть російські дипломати про свій протест.
Про його дії було повідомлено окружній поліції Осло. Там заявили, що вони неодноразово протягом ночі патрулювали територію навколо Крейна. Втім, арештувати протестувальників в Норвегії не так просто.
Кетіл сказав, що у разі чого готовий заплатити штраф або бути арештованим: “Я впевнений, що маю достатньо друзів, які могли б мені допомогти” — зазначив він.
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