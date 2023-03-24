Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, російські окупанти скерували на Кривий Ріг шість дронів-камікадзе.

Він зазначив, що один дрон було збито військовими повітряного командування “Схід”, інші п’ять – влучили у цілі. Водночас куди поцілили ворожі БПЛА поки що не повідомляється.

“На щастя – без жертв, наслідки удару з‘ясовуються”, – повідомив Лукашук.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно. Попри те, що майже 8 годин тривала повітряна тривога на Нікопольщині, ворожих обстрілів не зафіксовано.

“Наразі ситуація контрольована у всіх громадах. Кордони регіону під надійним захистом наших Сил оборони”, – резюмував голова ДОР.

Своєю чергою Олександр Вілкул також повідомив, що у місті було влучання п’яти із шести запущених дронів.

“Завдяки роботі системи ППО 1 ворожий БПЛА був збитий. Але є влучання 5 дронів. Слава Богу, без втрат”, – зауважив він.

Вілкул також закликав місцевих мешканців не викладати у соцмережі наслідки влучань і додав, що на місці вже працюють всі відповідні служби.