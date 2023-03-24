Вночі 24 березня російські окупанти знову атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Низка БПЛА було скеровано до Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Зафіксовані влучання ворожих дронів.

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, російські окупанти скерували на Кривий Ріг шість дронів-камікадзе.

Він зазначив, що один дрон було збито військовими повітряного командування “Схід”, інші п’ять – влучили у цілі. Водночас куди поцілили ворожі БПЛА поки що не повідомляється.

“На щастя – без жертв, наслідки удару з‘ясовуються”, – повідомив Лукашук.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно. Попри те, що майже 8 годин тривала повітряна тривога на Нікопольщині, ворожих обстрілів не зафіксовано.

“Наразі ситуація контрольована у всіх громадах. Кордони регіону під надійним захистом наших Сил оборони”, – резюмував голова ДОР.

Своєю чергою Олександр Вілкул також повідомив, що у місті було влучання п’яти із шести запущених дронів.

“Завдяки роботі системи ППО 1 ворожий БПЛА був збитий. Але є влучання 5 дронів. Слава Богу, без втрат”, – зауважив він.

Вілкул також закликав місцевих мешканців не викладати у соцмережі наслідки влучань і додав, що на місці вже працюють всі відповідні служби.