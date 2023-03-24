Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, російські окупанти скерували на Кривий Ріг шість дронів-камікадзе.
Він зазначив, що один дрон було збито військовими повітряного командування “Схід”, інші п’ять – влучили у цілі. Водночас куди поцілили ворожі БПЛА поки що не повідомляється.
“На щастя – без жертв, наслідки удару з‘ясовуються”, – повідомив Лукашук.
В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно. Попри те, що майже 8 годин тривала повітряна тривога на Нікопольщині, ворожих обстрілів не зафіксовано.
“Наразі ситуація контрольована у всіх громадах. Кордони регіону під надійним захистом наших Сил оборони”, – резюмував голова ДОР.
Своєю чергою Олександр Вілкул також повідомив, що у місті було влучання п’яти із шести запущених дронів.
“Завдяки роботі системи ППО 1 ворожий БПЛА був збитий. Але є влучання 5 дронів. Слава Богу, без втрат”, – зауважив він.
Вілкул також закликав місцевих мешканців не викладати у соцмережі наслідки влучань і додав, що на місці вже працюють всі відповідні служби.
- У ніч на 22 березня російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено понад два десятки іранських БПЛА.
- У Повітряних силах ЗС України заявили, що проти адміністраторів та власників Telegram-каналів, що інформують про пересування та напрям ворожих ракет та БПЛА, будуть вживати заходів. Така діяльність шкодить українським захисникам та сприяє РФ.