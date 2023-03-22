У Повітряних силах ЗС України заявили, що проти адміністраторів та власників Telegram-каналів, що інформують про пересування та напрям ворожих ракет та БПЛА будуть вживати заходів. Така діяльність шкодить українським захисникам та сприяє РФ.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Він розповів, що найближчим часом, можливо, будуть ухвалені серйозні рішення та відкриватися кримінальні справи, якщо для цього буде підстава.

“Тому що деякі Telegram-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА чи ракет. Як вони їх отримують — це ще окрема розмова. На скриншотах вказується час і місце перебування дронів або їхнє зникнення з радарів”, — сказав він.

Ігнат застеріг адміністраторів подібних Telegram-каналів, що поширення інформації про пересування ракет є інформуванням ворога, що є злочином. Тому, будуть вживатися певні заходи.

“Виставляти скриншоти й повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів — заборонено”, — сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що матеріали про відповідні ресурси вже передані в органи. Він зауважив, що бажання адміністраторів “збільшити підписників та хайпанути” впливає на планування наступних ракетних атак.