У ніч на 5 серпня російські загарбники з реактивних систем залпового вогню масовано обстріляли Шевченківський, Індустріальний та Салтівський райони Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів під ударом опинилися житлові будинки, магазини та ринок. Також у багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти та дитячі майданчики. Натомість піротехнікам вдалося вилучити снаряди, які не розірвались.

Окрім того, внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіків 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці під час обстрілу. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені – у стані середньої тяжкості.

Також минулої ночі загарбники обстріляли місто Чугуїв. Три ракети влучили по відкритій території приватного будинку, одна ракета впала поряд. Постраждалих немає.

Загалом протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих з цих районів не надходило. Зараз на лінії зіткнення все ще тривають активні бойові дії.

“Українські захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції”, – зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також він додав, що окупанти намагалися прорвати оборону українських військових поблизу Гусарівки Ізюмського району, але їхній наступ завершився невдачею, тому російські армійці відступили із втратами.