Джерело: КМВА
Як наголосили у столичному відомстві, окупанти вже вшосте за шість днів атакують Київ.
Цього разу росіяни здійснили комбіновану атаку дронами та крилатими ракетами.
Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555.
Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси “Shahed”.
Силами та засобами ППО над Києвом та навколо Києва були виявлені та знищені понад 30 ворожих повітряних цілей.
Станом на ранок інформація щодо руйнувань та потерпілих відсутня. Остаточні дані ще встановлюються.
- У Києві одна з мешканок обурилася надто гучною роботою ЗРК Patriot, мовляв, не може виспатися через вибухи. Містянка не згадала про обстріли столиці росіянами, натомість закликали забрати систему на захід України, аби забезпечити, на її переконання, спокій у місті.
- Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.