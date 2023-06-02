Вночі 2 червня російські загарбники укотре атакували українську столицю. По Києву було випущено десятки повітряних цілей, серед яких ракети та дрони.Понад 30 з них було знищено.

Джерело: КМВА

Як наголосили у столичному відомстві, окупанти вже вшосте за шість днів атакують Київ.

Цього разу росіяни здійснили комбіновану атаку дронами та крилатими ракетами.

Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555.

Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси “Shahed”.

Силами та засобами ППО над Києвом та навколо Києва були виявлені та знищені понад 30 ворожих повітряних цілей.

Станом на ранок інформація щодо руйнувань та потерпілих відсутня. Остаточні дані ще встановлюються.