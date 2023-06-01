У Києві одна з мешканок обурилася надто гучною роботою ЗРК Patriot, мовляв, не може виспатися через вибухи. Містянка не згадала про обстріли столиці росіянами, натомість закликали забрати систему на захід України, аби забезпечити, на її переконання, спокій у місті.

Джерело: #Букви

Жінка опублікувала відео у соцмережі, у якому поскаржилася на відсутність змоги виспатися, за її словами, через Patriot.

Вона “запропонувала” перемістити Patriot “на тиждень” з Києва у західні області, аби “виспатись”.

“Мене мучить одне питання. А можна цей грь*баний Patriot забрати на тиждень на захід України. Нічого особистого, хай не посплять трошки, якось розслаблено вони себе там почувають, а ми поспимо”.

Водночас жінка висловила сподівання, що “за таке бажання” її не “викличуть” до СБУ, додавши, що “маразму і так вистачає”.

Опубліковане відео в Instagram викликало обурення користувачів соцмережі, після блогерка закрила доступ до сторінки.

Варто зауважити, що жінка, вочевидь, має проросійську позицію, звинувачуючи Сполучені Штати у розв’язанні війни. Вона переконана, що російське повномасштабне вторгнення спровокували, і нині на цьому “відмивають кошти”. Також у своїх публікаціях містянка висловила обурення гостинністю країн Європи до тимчасових переселенців з України, називаючи Захід “загниваючою Європою”, повторюючи наративи росіян.

Нагадаємо, вночі 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Росіяни атакували столицю 10 ракетами. Всі вони були знищені силами ППО.

Загалом протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву (знищено нашими захисниками) та двох зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, завдав 36 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.