Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого укриття у столиці під час повітряної тривоги – глава МВС

російсько-українська війна
10:21 У лавах ЗСУ затримали агента розвідки РФ: йому загрожує довічне ув’язнення
10:06 На російському державному телебаченні прозвучав заклик до обрання нового президента РФ у 2024 році – британська розвідка
09:13 Втрати росіян: протягом доби ліквідовано 460 загарбників
08:56 Кличко зреагував на інформацію про закриті укриття у Києві під час повітряної тривоги
07:51 1 червня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:30 В окремих областях випадуть короткочасні дощі: прогноз погоди на 1 червня
01:00 Кім Кетролл повернеться в епізодичній ролі Саманти Джонс у другому сезоні «And Just Like That»
00:39 «Питання часу» – глава МЗС Норвегії про приєднання України до НАТО

31 травня

23:56 Росіяни незаконно депортували понад 19 400 українських дітей – Генпрокурор
23:14 Глава МАГАТЕ вважає, що Україна та РФ дотримуватимуться принципів захисту Запорізької АЕС
22:51 Україна та Світовий банк домовились про підготовку нових проєктів з відбудови
22:40 Для військовозобов‘язаних жінок немає заборони на перетин кордону – ДПСУ
22:36 31 травня Всесвітній день без тютюну: Швеція близька до того, щоб стати першою країною, вільною від тютюнового диму в Європі
22:29 Скільки Росія витрачає на вторгнення в Україну? – аналіз The Economist
22:14 12-річний хлопець закінчив університет із п’ятьма дипломами
22:01 Євросоюз може продовжити обмеження на імпорт українського зерна щонайменше до кінця жовтня
21:14 Протягом п’яти років Норвегія виділить Україні сім мільярдів євро допомоги
20:59 Україна та Словаччина підписали меморандум про співпрацю у підготовці спільних проєктів для програм ЄС
20:55 Природний об‘єкт «Гай хижих птахів» оголосили зоологічною пам‘яткою природи місцевого значення
20:49 Ворог може фіксувати мобільні телефони, які виходять в мережу поблизу лінії фронту — експерт
20:30 Тягнув прив‘язаною до трактора і зґвалтував: поліція встановила особу, винну у знущаннях над коровою
19:55 ЄС може заборонити використання Twitter
Допомагають перемагати
19:47 «Гончаренко центр» долучився до підготовки операторів БпЛА
19:29 Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей – Генштаб
19:25 Депутату Трубіцину вдалося виїхати за кордон завдяки листу від ГУР – «Схеми»

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого укриття у столиці під час повітряної тривоги – глава МВС

Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Четвер, 1 червня 2023, 10:40
Підтримати

Джерело: голова МВС України Ігор Клименко

Міністр зауважив, що вночі 1 червня, під час чергової повітряної атаки росіян на Київ загинуло троє осіб – 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка.

Всі троє загинули поряд з укриттям, до якого вони прийшли на час повітряної тривоги, однак воно було зачинене. У цей момент на людей впали уламки збитої російської ракети.

“Закриті бомбосховища під час війни – це не просто байдужість. Це злочин. Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки”, – наголосив Клименко.

Міністр наголосив, що у межах розслідування будуть знайдені та притягнуті до відповідальності усі винні особи.

Крім того, ДСНС України спільно з Національною поліцією регулярно проводитимуть перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни.

“Укриття мають бути цілодобово відчиненими. Це питання життя людей. Без перебільшення”, – резюмував глава МВС.

Що передувало?

Під час нічного ракетного обстрілу Києва 1 червня загинуло троє осіб. Серед загиблих – жінка, яка намагались заховатись в укритті. Її чоловік Ярослав розповів, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом з дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

У цей момент біля укриття впали уламки збитої ракети, внаслідок чого його дружина загинула.

Мер Києва Віталій Кличко зреагував на інформацію киян про те, що під час сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці укриття були зачиненими і наголосив, що всі дії, щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні.

ДОВІДКА: Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб – середник двоє дітей – та ще понад десять осіб зазнали поранень.

Уламки ракет завади серйозних руйнувань у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.

Теги: закриті укриття, Ігор Клименко, Київ, кримінальне провадження, поліція Києва, укриття

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook