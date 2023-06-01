Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого укриття у столиці під час повітряної тривоги – глава МВС

Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Джерело: голова МВС України Ігор Клименко

Міністр зауважив, що вночі 1 червня, під час чергової повітряної атаки росіян на Київ загинуло троє осіб – 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка.

Всі троє загинули поряд з укриттям, до якого вони прийшли на час повітряної тривоги, однак воно було зачинене. У цей момент на людей впали уламки збитої російської ракети.

“Закриті бомбосховища під час війни – це не просто байдужість. Це злочин. Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки”, – наголосив Клименко.

Міністр наголосив, що у межах розслідування будуть знайдені та притягнуті до відповідальності усі винні особи.

Крім того, ДСНС України спільно з Національною поліцією регулярно проводитимуть перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни.

“Укриття мають бути цілодобово відчиненими. Це питання життя людей. Без перебільшення”, – резюмував глава МВС.

Що передувало?

Під час нічного ракетного обстрілу Києва 1 червня загинуло троє осіб. Серед загиблих – жінка, яка намагались заховатись в укритті. Її чоловік Ярослав розповів, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом з дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

У цей момент біля укриття впали уламки збитої ракети, внаслідок чого його дружина загинула.

Мер Києва Віталій Кличко зреагував на інформацію киян про те, що під час сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці укриття були зачиненими і наголосив, що всі дії, щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні.

ДОВІДКА: Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб – середник двоє дітей – та ще понад десять осіб зазнали поранень.

Уламки ракет завади серйозних руйнувань у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.