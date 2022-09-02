У ніч на 2 вересня російські армійці укотре завдали ракетного удару по місту Харків. Ворожа ракета прилетіла у Холодногірський район міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його даними, російська ракета влучила Холодногірський район міста Харків.

Спершу Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали чотири автомобілі та пообіцяв більше деталей після огляду місця прильоту.

Згодом, коли місце обстрілу оглянули фахівці, з’ясувалось, що по місту окупанти випустили ракету С-300.

Терехов додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено 4 автомобілі та 2 інфраструктурні об’єкти.

Інформації щодо жертв чи постраждалих немає.