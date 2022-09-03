Цієї ночі російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема 5 ворожих ракет було випущено на місто Дніпро, однак всі ракети вдалось збити засобами ППО.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Очільник Дніпропетровщини наголосив, що ніч в регіоні була гучною

Зокрема окупанти намагались завдати ракетного удару по Дніпру. Росіяни випустили по місту 5 ракет, однак жодна з них не долетіла до цілі: всі були збиті ППО.

Водночас внаслідок падіння уламків російських ракет виникло декілька пожеж, які вже погасили. Ніхто з людей не постраждав.

Окрім цього росіяни обстріляли й інші райони Дніпропетровської області.

Зокрема з РСЗВ “Град” та важкої артилерії було обстріляно Нікопольський район області: обійшлось без жертв та постраждалих.

У Нікополі без руйнацій, а от у Марганці пошкоджені декілька будинків, господарські споруди, автівки та газогони.

У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди не постраждали.