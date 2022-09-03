Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Очільник Дніпропетровщини наголосив, що ніч в регіоні була гучною
Зокрема окупанти намагались завдати ракетного удару по Дніпру. Росіяни випустили по місту 5 ракет, однак жодна з них не долетіла до цілі: всі були збиті ППО.
Водночас внаслідок падіння уламків російських ракет виникло декілька пожеж, які вже погасили. Ніхто з людей не постраждав.
Окрім цього росіяни обстріляли й інші райони Дніпропетровської області.
Зокрема з РСЗВ “Град” та важкої артилерії було обстріляно Нікопольський район області: обійшлось без жертв та постраждалих.
У Нікополі без руйнацій, а от у Марганці пошкоджені декілька будинків, господарські споруди, автівки та газогони.
У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди не постраждали.
- У ніч на 2 вересня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинився Нікопольський район.
- 2 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по Криворізькому та Синельниківському районах Дніпропетровської області.