У ніч на 11 квітня російські війська завдали удару по прибережних територіях Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

“Вночі російські окупанти тероризували Нікопольщину”, написав Лукашук, додавши, що окупанти стріляли по прибережних територіях Марганецької громади.

За його словами, наразі наслідки з’ясовуються. Втім, як зауважив голова ДОР, люди не постраждали.

У інших районах області протягом ночі ворожих атак не зафіксовано.

Нагадаємо, що загалом протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.