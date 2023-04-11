Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
“Вночі російські окупанти тероризували Нікопольщину”, написав Лукашук, додавши, що окупанти стріляли по прибережних територіях Марганецької громади.
За його словами, наразі наслідки з’ясовуються. Втім, як зауважив голова ДОР, люди не постраждали.
У інших районах області протягом ночі ворожих атак не зафіксовано.
Нагадаємо, що загалом протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
- Внаслідок обстрілів російських військ протягом 10 квітня у Донецькій області було поранено 5 цивільних жителів.
- 10 квітня колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зауважив, що вже до кінця серпня 2023 року українські війська можуть звільнити анексований Росією півострів Крим за умови, що Захід надасть Києву високоточну зброю великої дальності.