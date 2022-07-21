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Вночі російські окупанти випустили по Миколаєву 7 ракет: постраждала одна людина

У ніч на 21 липня російські армійці укотре обстріляли Миколаїв. Окупанти випустили по місту 7 ракет.

Четвер, 21 липня 2022, 10:03
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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, близько 3 ночі росіяни здійснили ракетний обстріл Миколаєва. Загалом по місту випустили сім ракет С-300.

За наявними даними, ракети влучили в об’єкти інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення.

Також станом на цей час відомо, що внаслідок нічних “прильотів” є один постраждалий.

“Рятувальними службами ліквідовані всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. Детальна інформація уточнюється”, – написав Кім.

Теги: Віталій Кім, злочини росіян, Миколаїв, обстріли Миколаєва, обстріли міст, ракетні обстріли

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