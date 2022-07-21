Вночі російські окупанти випустили по Миколаєву 7 ракет: постраждала одна людина

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його інформацією, близько 3 ночі росіяни здійснили ракетний обстріл Миколаєва. Загалом по місту випустили сім ракет С-300.
За наявними даними, ракети влучили в об’єкти інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення.
Також станом на цей час відомо, що внаслідок нічних “прильотів” є один постраждалий.
“Рятувальними службами ліквідовані всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. Детальна інформація уточнюється”, – написав Кім.
- Нагадаємо, в ніч на 21 липня росіяни знову завдали ударів по Дніпропетровській області. Цього разу обстріляли Нікопольський район.
- Також протягом 20 липня та в ніч на 21 липня російські окупанти не припиняли обстрілювати населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів у регіоні зруйновано дві школи. Також відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених мирних мешканців.