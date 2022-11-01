Близько опівночі російські загарбники завдали ракетних ударів по Миколаєву. Як наслідок - у місті пошкоджено низку цивільних обєктів та відомо про щонайменше одну загиблу жінку.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його інформацією, окупанти обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300, внаслідок чого пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури.

Серед них – частково зруйнований навчальний заклад, повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок.

Також у ще одному будинку через влучення боєзапасів та їх уламків сталась пожежа.

У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах.

У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу.

На даний час відомо що жертвою нічного обстрілу стала одна жінка.

На місці обстрілів працюють всі відповідні служби. Більш детальну інформацію про наслідки злочинних дій росіян Сєнкевич пообіцяв надати згодом.