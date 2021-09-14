В Україні почали видавати внутрішні COVID-сертифікати. Їх можна отримати після першого щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Раніше у понеділок в уряді анонсували, що до постанови щодо карантину внесуть зміни, що надають пільги вакцинованим проти коронавірусу або тим, хто має негативний ПЛР-тест. 13 вересня Кабінет Міністрів ухвалив відповідні зміни. Постанова набере чинності за 7 днів з моменту публікації.

Зміни передбачають появу внутрішніх COVID-сертифікатів, що міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

Сертифікати є двох видів:

“жовтий”;

“зелений”.

Як отримати внутрішній COVID-сертифікат?

Обидва сертифікати можна отримати через сервіс “Дія”. За потреби їх можна буде роздрукувати. Кольоровий папір для цього використовувати не потрібно. Важливо, аби на роздрукованому сертифікаті було чітко видно QR-код.

“Жовтий сертифікат” внутрішній COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення дводозною вакциною проти COVID-19. Він допоможе уникнути карантинних обмежень “жовтого” рівня. Термін дії — 120 днів.

“Зелений сертифікат” можна отримати після повної імунізації дводозною вакциною або за 14 днів після щеплення однодозною. З його допомогою можна уникнути деяких обмежень “червоного” рівня. Заявлений термін дії — 365 днів (щоправда, у коментарях під дописом МОЗ користувачі масово скаржаться, що отримали сертифікат тільки на шість місяців).

Роз’яснень щодо анонсованих сертифікатів про негативний результат тестування або одужання від COVID-19 поки не надали.