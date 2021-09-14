Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Раніше у понеділок в уряді анонсували, що до постанови щодо карантину внесуть зміни, що надають пільги вакцинованим проти коронавірусу або тим, хто має негативний ПЛР-тест. 13 вересня Кабінет Міністрів ухвалив відповідні зміни. Постанова набере чинності за 7 днів з моменту публікації.
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Зміни передбачають появу внутрішніх COVID-сертифікатів, що міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.
Сертифікати є двох видів:
- “жовтий”;
- “зелений”.
Як отримати внутрішній COVID-сертифікат?
Обидва сертифікати можна отримати через сервіс “Дія”. За потреби їх можна буде роздрукувати. Кольоровий папір для цього використовувати не потрібно. Важливо, аби на роздрукованому сертифікаті було чітко видно QR-код.
“Жовтий сертифікат” внутрішній COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення дводозною вакциною проти COVID-19. Він допоможе уникнути карантинних обмежень “жовтого” рівня. Термін дії — 120 днів.
“Зелений сертифікат” можна отримати після повної імунізації дводозною вакциною або за 14 днів після щеплення однодозною. З його допомогою можна уникнути деяких обмежень “червоного” рівня. Заявлений термін дії — 365 днів (щоправда, у коментарях під дописом МОЗ користувачі масово скаржаться, що отримали сертифікат тільки на шість місяців).
Роз’яснень щодо анонсованих сертифікатів про негативний результат тестування або одужання від COVID-19 поки не надали.
- Вакцинальна кампанія в Україні розпочалась 24 лютого. За цей час введено понад 10,7 мільйона доз вакцин. 4,8 мільйона осіб повністю імунізовані.
- 13 вересня Міністерство охорони здоров’я запустило пілотний проєкт з організації виїзних сесій вакцинації проти коронавірусу для людей похилого віку, що мешкають у сільській місцевості. Мета — збільшення масштабів вакцинації від COVID-19 серед літніх людей.
- Вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безплатною. Проте напередодні мер Івано-Франківська заборонив виплачувати допомогу невакцинованим проти COVID-19.