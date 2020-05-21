Про це заявив президент Асоціації лікарів швидкої допомоги Франції, повідомляє французький канал BFMTV.
“Математичні моделі надали можливість розрахувати певний підйом (захворювання – Ред.) З невеликим піком, який повинен був початися зараз, але насправді ми цього не бачимо. Ми не бачимо другої хвилі”, – розповів він.
Також президент асоціації сказав, що побоюється початку другої хвилі епідемії “все менше і менше”.
“Це не означає, що епідемія припинилася”, – уточнив він.
На думку французьких фахівців, заходи щодо дотримання соціального дистанціювання і носіння масок повинні залишатися обов’язковими.
Крім того, французькі лікарі рекомендують уряду збільшити місткість палат інтенсивної терапії в країні до рівня Німеччини.
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