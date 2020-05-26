У Франції офіційно визнали додаток StopCovid для дистанційного відстеження переміщення і контактів хворих коронавірусом таким, що не шкодить свободам людини.

Відповідне рішення було прийнято Національною комісією з інформатизації та свободам.

“Беручи до уваги надзвичайні обставини, викликані санітарною кризою, Національна комісія вбачає можливість застосування StopCovid, але із застереженням, що додаток буде діяти в контексті реалізації стратегії виходу з карантину із забезпеченням захисту приватного життя тих, хто його застосовує”, – сказано в рішенні.

При цьому передбачається, що мобільний додаток буде інформувати громадян про те, що вони знаходяться поблизу інфікованих коронавірусом в тому випадку, якщо у самих інфікованих даний додаток активовано.

Підкреслюється, що користувачі програми будуть ідентифікуватися за псевдонімами, а їх дані геолокації не будуть запам’ятовуватися.

Згідно з рішенням Нацкомісії користування програми людьми повинно бути добровільним.

При цьому для впровадження програми парламент Франції повинен прийняти відповідний закон.

Відзначається, що на даний момент у Франції зафіксовано 145 279 випадків зараження коронавірусом. Надзвичайний стан в країні було продовжено до 10 липня.