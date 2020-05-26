Відповідне рішення було прийнято Національною комісією з інформатизації та свободам.
“Беручи до уваги надзвичайні обставини, викликані санітарною кризою, Національна комісія вбачає можливість застосування StopCovid, але із застереженням, що додаток буде діяти в контексті реалізації стратегії виходу з карантину із забезпеченням захисту приватного життя тих, хто його застосовує”, – сказано в рішенні.
При цьому передбачається, що мобільний додаток буде інформувати громадян про те, що вони знаходяться поблизу інфікованих коронавірусом в тому випадку, якщо у самих інфікованих даний додаток активовано.
Підкреслюється, що користувачі програми будуть ідентифікуватися за псевдонімами, а їх дані геолокації не будуть запам’ятовуватися.
Згідно з рішенням Нацкомісії користування програми людьми повинно бути добровільним.
При цьому для впровадження програми парламент Франції повинен прийняти відповідний закон.
Відзначається, що на даний момент у Франції зафіксовано 145 279 випадків зараження коронавірусом. Надзвичайний стан в країні було продовжено до 10 липня.
- Раніше повідомлялося, що уряд Франції розглядає три варіанти можливого повернення до режиму жорсткого карантину через епідемію коронавірусу COVID-19. Зокрема, зазначалося, що повторний спалах може статися в сезон відпусток, коли французи знову їздитимуть за кордон.
- 11 травня у Франції розпочали поступовий вихід з карантину.