У суботу, 4 січня, у Львові пройде музично-поетичний марафон на підтримку Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.

Анонс заходу опубліковано в фейсбук.

О 16 годині біля пам’ятника Тарасу Шевченку на проспекті Свободи в Львові розпочнеться акція на підтримку музиканта Андрія Антоненко (нік Riffmaster), дитячої лікарки Юлії Кузьменко та медсестри Яни Дугарь, яких слідство підозрює в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Захід пройде у форматі музично-поетичного марафону за участю кількох десятків музикантів, письменників, поетів та інших діячів культури.

“Творча спільнота України обурена цією ситуацією. Ми – музиканти і художники, письменники й поети, громадські діячі і політики – не віримо в причетність Андрія, Юлі та Яни до вбивства Павла Шеремета, а тому вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні!”, — підкреслили організатори заходу.

В акції візьмуть участь: співачка Оксана Муха, співак Іван Леньо, рок-група KOZAK SYSTEM, фолк-група Joryj Kloc, театр танцю “Життя”, танцювальний колектив “ДРІҐ”, поети та письменники Юрій Андрухович,

Юрій Винничук, Світлана Повалаева, Григорій Семенчук та інші.

17 грудня український поет, прозаїк і музикант Сергій Жадан організував концерт в підтримку Андрія Антоненка. Він пройшов біля Головного управління Нацполіціі області в Харкові, глядачів було більше тисячі.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.