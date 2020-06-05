Про це поінформували в прес-службі Львівської обласної держадміністрації.
Так, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити карантин до 12 червня.
“За попередню добу найбільші показники захворюваності показує саме Львів. Враховуючи, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться”, – наголосили в ОДА.
Місцева влада вважає причиною погіршення епідеміологічної ситуації недотримання жителями карантинних обмежень.
Згідно з даними департаменту охорони здоров’я ОДА, область відповідає двом з трьох показників для пом’якшення карантину: завантаженості ліжкомісць у лікарнях (23 % при допустимих 50 %) і тестування (27 на 100 тисяч населення при допустимих 12).
Водночас показник інцидентності набагато перевищує допустимий мінімум (йдеться про середню кількість випадків коронавірусу за останні 7 днів на 100 тисяч населення).
“Загальний показник інцидентності 16 (при допустимих 12, – ред.): по Львову – 32,1, по області – 10,2”, – йдеться в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що у Львівській області продовжили карантин до 5 червня.
- Відсьогодні, 5 червня, Україна перейшла до наступного етапу послаблення карантину. Дозволяється: прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення; приймання відвідувачів у приміщеннях ресторанів та кафе, за умови дотримання протиепідемічних заходів; особам, які досягли 60-річного віку, можна не дотримуватися умов самоізоляції; проведення релігійних заходів у приміщенні (за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі).