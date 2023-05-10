Кабінет міністрів України вніс зміни до "Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту". Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволено, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.

Зазначимо, що патрульна поліція Києва зупинятиме громадський транспорт, зокрема й маршрутні таксі, під час сигналу повітряної тривоги. Пасажирам рекомендують в цей час перейти до укриття.

За словами директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, приватні перевізники не виконують рішення ради оборони міста. У КМДА поспілкувалися з патрульними та попросили, аби ті під час повітряної тривоги зупиняли маршрутки.

Водночас на зупинках громадського транспорту повинні бути встановлені QR-коди, аби з телефону можна було визначити розташування укриттів, які є поруч.

Нагадаємо, що у Києві з 1 серпня 2022 року наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги.