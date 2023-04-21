Патрульна поліція Києва зупинятиме громадський транспорт, зокрема й маршрутне таксі, під час сигналу повітряної тривоги. Пасажирам рекомендують в цей час перейти до укриття.

Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає “Укрінформ”.

За його словами, приватні перевізники не виконують рішення ради оборони міста. У КМДА поспілкувалися з патрульними та попросили, аби ті під час повітряної тривоги зупиняли маршрутки.

Водночас на зупинках громадського транспорту мають бути встановлені QR-коди, аби з телефону можна було визначити розташування укриттів, які є поруч.

Нагадаємо, що у Києві з 1 серпня 2022 року наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги.