Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає “Укрінформ”.
За його словами, приватні перевізники не виконують рішення ради оборони міста. У КМДА поспілкувалися з патрульними та попросили, аби ті під час повітряної тривоги зупиняли маршрутки.
Водночас на зупинках громадського транспорту мають бути встановлені QR-коди, аби з телефону можна було визначити розташування укриттів, які є поруч.
Нагадаємо, що у Києві з 1 серпня 2022 року наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги.
- У травні Ізраїль планує провести у Києві випробування розробленої спеціально для України системи сповіщення про ракетні обстріли.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що завдяки гуманітарній допомозі Міжнародної Організації з Міграції перебування мешканців столиці на підземних станціях метро під час повітряних тривог стане більш комфортним.
- У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднили перелік порад, як необхідно правильно діяти під час повітряної тривоги.